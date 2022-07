Die finalen Ergebnisse der Untersuchung zu einem möglichen Erdbeckenwärmespeicher zwischen Planegg und Gräfelfing werden am Montag, 18. Juli um 28 Uhr im Gräfelfinger Bürgerhaus präsentiert. Teilergebnisse der Machbarkeitsstudie wurden schon Ende Mai vorgestellt. Dabei wurde deutlich, dass der Speicher, der in einer offenen Kiesgrube angelegt werden könnte, das Potential hat, rund 4000 Haushalte in Gräfelfing und Planegg C02-neutral zu beheizen. Am Montag wird ein Fazit der Studie präsentiert und zur Diskussion eingeladen.