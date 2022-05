Das Kiesunternehmen Glück in Gräfelfing gibt Einblick in seine Produktion. An drei Terminen in den Pfingstferien sind Besucher eingeladen, an einer einstündigen Werkführung teilzunehmen. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 3. Juni, erforderlich (dialog@glueck-kies.de oder Telefon 089/858 04 12). Die Führungen finden am Dienstag, 7. Juni, von 9.30 Uhr an, am Mittwoch, 8. Juni, und am Dienstag, 14. Juni, jeweils von 13 Uhr an statt. Treffpunkt ist vor dem Verwaltungsgebäude in der Spitzackerstraße 12 in Gräfelfing. Es können jeweils 20 Personen an einer Führung teilnehmen. Besucher erhalten Einblick in die Kiesaufbereitung auf dem Werkgelände und Hintergrundinformation zur regionalen Kiesgewinnung.