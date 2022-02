Grünwald hat in diesem Jahr besonders viel Geld und investiert unter anderem in den Breitbandausbau.

Von Claudia Wessel, Grünwald

Überraschung in Grünwald: Anstatt durch Corona in finanzielle Bedrängnis zu geraten, wie im vergangenen Jahr befürchtet worden war, steht die Gemeinde nun besonders gut da. Mit 236 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 erzielte sie das zweibeste Ergebnis überhaupt. Der Gesamthaushalt ist laut Kämmerer Raimund Bader mit rund 261 Millionen Euro "hervorragend". Davon macht der Verwaltungshaushalt rund 229, 2 Millionen Euro aus, der Vermögenshaushalt 32 Millionen. Kleine Änderungen, die bei den Vorberatungen am Dienstagabend beschlossen wurden, werden noch eingebaut. Auch in den Sparstrumpf, wie Bader sich gerne ausdrückt, konnte eine große Summe überführt werden. "Wir hatten 23 Millionen Euro Überschuss", sagt Bader, in anderen Worten: Die Ausgaben waren um diese Summe niedriger als die Einnahmen. Das wiederum sei vor allem dem Ergebnis bei der Gewerbesteuer zu verdanken. In Anlehnung an diesen Erfolg hat Bader denn auch den neuen Ansatz für 2022 wieder erhöht, erwartet werden erst einmal 180 Millionen Euro.

Mit nur 130 Millionen Euro erwarteter Gewerbesteuer, einem historischen Tief, war man vor einem Jahr sehr vorsichtig gewesen in Grünwald. Damals hatte Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) sogar noch den Kämmerer heruntergehandelt, der 150 Millionen Euro vorausgesagt hatte. Doch Neusiedl war seinerzeit "in Kenntnis aller Fakten" angesichts von Corona pessimistisch gewesen und hatte gar befürchtet, dass man Gewerbesteuervorauszahlungen würde zurückerstatten müssen, weil Firmen weniger Gewinn machen würden. Nur Thomas Lindbüchl (CSU) hatte vor einem Jahr schon den richtigen Riecher und meinte, es gebe ja auch Firmen, die von der Pandemie profitieren. Oder zumindest solche, denen sie nichts ausmache. Die Gastronomie beispielsweise, die von Corona stark beeinträchtigt wurde, spielt in der Gesamtbilanz in Grünwald eine sehr kleine Rolle, wie Christian Salvermoser, Leiter des Steueramtes, erläutert. Stattdessen aber gibt es in Grünwald zahlreiche potente Firmen, die nicht von der Pandemie beeinflusst worden sind.

Das sind etwa Leasingfirmen für Windkraft, Photovoltaik und Solaranlagen, wie Salvermoser sagt. Auch eine international aufgestellte Fondsgesellschaft gehöre dazu, die Gewerbeimmobilien "von Shanghai bis New York" verwalte. Sehr erfolgreich sei auch eine Rentenfonds-Firma ebenso wie im Ort ansässige Versicherungsgesellschaften. Das Wunder sei ja übrigens nicht nur in Grünwald zu beobachten gewesen, sagt Salvermoser noch. Auch die Landeshauptstadt München hatte außergewöhnlich hohe Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021.

"Wir brauchen nicht mehr Einnahmen", befindet Kämmerer Raimund Bader somit bei den Haushaltsvorberatungen im Gemeinderat. Die Hebesätze sollen daher weiterhin gleich bleiben, und zwar 240 für die Gewerbesteuer, 300 für die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen und 200 für die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke. Einige Investitionen werden in Angriff genommen. So wird der Breitbandausbau, verteilt über drei Jahre, 23 Millionen Euro verschlingen. Neue Wasserleitungen in der Martin-Kneidl-Schule kosten 500 000 Euro, ein neues gemeindliches Wohnhaus an der Nibelungenstraße 1,5 Millionen und ein neues Fahrzeug und ein Gefahrstoffschrank im Bauhof rund 200 000 Euro.