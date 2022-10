Von Claudia Wessel, Garching

Gut dass es in der Tanzsportabteilung des VfR Garching, der einst als "Verein für Rasenspiele" gegründet wurde, das ganze Jahr über sehenswerte Tänzer gibt. So wird es Trainerin Karyna Pawliczek mit Sicherheit noch gelingen, bis diesen Samstag ein beeindruckendes Latein-Showprogramm auf die Beine zu stellen. "Das war alles sehr kurzfristig diesmal", sagt Pawliczek über den Abend mit dem Titel "Garching tanzt", den der VfR für 15. Oktober organisiert hat.

In den vergangenen beiden Jahren musste das Highlight für begeisterte Tänzer, das nun zum vierten Mal stattfindet, aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Auch in diesem Jahr sei lange unsicher gewesen, ob es überhaupt angeboten werden könne, daher musste dann plötzlich alles sehr schnell gehen. Und so waren die Show-Einlagen für den Abend noch nicht vorbereitet.

Auch in dieser Woche wird noch daran getüftelt, berichtet die Tanz-Lehrerin. Fünf Paare werden Latein und Standard-Tänze vorführen, für den Latein-Teil ist sie zuständig. Eine Kindergruppe wird außerdem Hip Hop zeigen. Rumba, Cha cha cha, Samba und Jive beherrschen die Tänzer ihrer Gruppe natürlich ohnehin, was sie sich noch an Überraschungen für die Vorführung ausdenken, können die Besucher am Samstag bewundern und auch gleich nachmachen. Denn der Abend ist dazu gedacht, auch viel selbst zu tanzen. "Daher sollen die Einlagen nicht zu lang werden", sagt Pawiczek. Die Show-Paare gehören zum Teil zum Breitensport, zum Teil zu den Leistungsklassen.

DJ Rüdiger wird für die Gäste passende Tanzlieder auflegen, so dass sie von 19 Uhr an - Einlass 18 Uhr - einen schönen Abend mit Essen, Trinken und Bewegung im Garchinger Bürgerhaus verbringen können. Wer zum ersten Mal den Schritt wagt und womöglich inspiriert wird, kann sich gleich für einen der Tanzkurse bei den Lehrern entscheiden. Karyna Pawliczek etwa unterrichtet Anfänger jeden Dienstag in Lateintänzen. Standardtänze wie Walzer, Quickstep und Foxtrott kann man mit Maximilian Schmidte sonntags erlernen, Alfons Fartmann ist für Choreographiertes Tanzen zuständig. Auch für Kinder und Jugendliche gibt es viele Angebote.