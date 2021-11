Immer mehr Menschen steigen auf elektrische Antriebe im Auto um, auch in Garching. Im Dezember 2019 hat die Universitätsstadt die ersten beiden E-Ladestationen am Maibaumplatz installiert, nun hat sie die Ladeinfrastruktur erweitert. An neun zusätzlichen Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten in Garching und Hochbrück können E-Autos künftig mit Strom aufgetankt werden. Betreiber der Ladesäulen ist die Firma Mer Germany, die auch eine App für das Auffinden der Stationen, die Steuerung des Ladevorgangs und das Bezahlen bereit stellt. Via Roaming können aber auch andere gängige Ladekarten gebraucht werden. Von Mitte Dezember an will die Stadt Garching eine eigene Garchinger E-Ladekarte anbieten, mit der Bürger und Bürgerinnen zu einem deutlich günstigeren Tarif die elf öffentlichen Ladestationen nutzen können. Insgesamt plant Garching, bis zum Jahr 2028 70 öffentliche Ladestationen auf dem Stadtgebiet zu errichten.