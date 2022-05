Auch wenn es im Raum München in der Nacht von Samstag auf Sonntag, der sogenannten "Freinacht", nach Angaben der Polizei vergleichsweise ruhig geblieben ist, gab es doch den ein den anderen Zwischenfall. In Pullach entzündeten am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Bereich der Richard-Wagner-Straße/Franziskus-Festing-Straße mehrere Wertstoffcontainer. Diese brannten vollständig aus, die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen auf weitere Container. Sachschaden: rund 5000 Euro.

In Neuried randalierten in der Freinacht, die traditionell genutzt wird, Streiche zu spielen, laut Zeugen mehrere Jugendliche im Bereich des Marktplatzes Neuried. Hierbei wurde am Samstagabend gegen 22.55 Uhr eine Glasvitrine zerstört, ein Straßenschild verbogen, der Fahrplan einer Bushaltestelle verschmiert und mehrere Blumentöpfe zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Die jugendlichen Täter sind bislang unbekannt. Zudem wurde in der Nacht zwischen 21 Uhr abends und 9 Uhr morgens ein Auto in der Nähe des Marktplatzes mit einem Schriftzug beschmiert. Der Schaden beläuft sich hier auch auf 500 Euro. Zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 46, Tel. 089/899 250, zu melden.