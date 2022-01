Trickbetrüger haben eine 70-jährige Frau in Feldkirchen mit Hilfe eines sogenannten Schockanrufs um einen fünfstelligen Betrag gebracht. Am Dienstag rief zwischen 14 und 16.30 Uhr eine angebliche Mitarbeiterin des Amtsgerichts München bei der Frau an und schilderte ihr, die Tochter sei in einen Autounfall verwickelt, bei dem eine Person gestorben sei. Sie könne mit Zahlung einer Kaution verhindern, dass die Tochter in Haft muss. Die 70-Jährige packte, während telefonisch Kontakt gehalten wurde, das Bargeld, das sie zu Hause hatte und Schmuck in eine Tasche. Noch während des Telefonats nahm ein angeblicher Mitarbeiter des Amtsgerichts die Tasche in Empfang. Circa eine halbe Stunde später meldete sich die Rentnerin bei der örtlichen Polizei. Die Arbeitsgruppe Phänomene der Münchner Kriminalpolizei ermittelt. Der Abholer der Tasche war etwa 170 Zentimeter groß, trug schwarze Lederjacke, dunkles T-Shirt, schwarze Stickmütze und eine OP-Maske.