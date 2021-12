Bisher unbekannte Täter sind am Freitag oder Samstag in Feldkirchen in ein Büro eingedrungen und haben dort einen Tresor entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitagnachmittag um 15.45 bis Samstagmittag gegen zwölf Uhr. Laut Polizeiangaben öffneten die Einbrecher gewaltsam die Tür zu den Büroräumen, durchsuchten mehrere Schränke und stahlen schließlich den Safe sowie einen Schlüsselkasten. Das Kommissariat 52 der Münchner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Zeugen, die am Freitag oder Samstag im Bereich der Kreuzstraße, Sternstraße und Mondstraße Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten, sich an das Kommissariat 52 unter der Telefonnummer 089/29 100 zu wenden oder sich mit einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.