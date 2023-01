Von Anna-Maria Salmen, Feldkirchen

Doppelwechsel im Feldkirchner Gemeinderat: Der Dritte Bürgermeister Thomas Zimmermann und sein Sohn Alexander Zimmermann verlassen das Gremium. Beide vertraten die Fraktion der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV), der auch Bürgermeister Andreas Janson angehört. Wie Thomas Zimmermann angibt, sei aus persönlichen Gründen die Ausübung des Ehrenamts zeitlich nicht mehr möglich. Bürgermeister Janson bedauert nach eigenen Worten den Austritt der langjährigen Mitglieder. Beide waren erfahrene Kommunalpolitiker: Thomas Zimmermann war seit seinem Nachrücken im Januar 2012 Mitglied des Gemeinderats, Alexander Zimmermann gehörte dem Gremium seit 2014 an. Laut Janson werden sie ihr Wissen künftig in beratender Funktion in die Fraktionsarbeit einbringen.

Thomas Zimmermann war seit 2012 Mitglied des Gemeinderats und zuletzt auch Dritter Bürgermeister.

Den durch Thomas Zimmermanns Ausscheiden vakant gewordenen Posten des Dritten Bürgermeisters übernimmt künftig Daniel Golibrzuch, ebenfalls aus der UWV-Fraktion. Die Wahl in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend erinnerte an die Abläufe der konstituierenden Sitzung nach der vergangenen Kommunalwahl vor gut zweieinhalb Jahren. Damals hatten UWV und CSU ihre neu erlangte Mehrheit von gemeinsam zwölf Stimmen im Gremium bei der Aufteilung der Stellvertreterposten für ihre eigenen Vertreter genutzt. Der von der SPD vorgeschlagene Christian Wilhelm, der in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt mehr als 40 Prozent der Feldkirchner Wähler für sich gewinnen konnte und in der Gemeinderatswahl nach Janson die meisten Stimmen erhielt, ging leer aus. Nun kandidierte Wilhelm erneut für das Amt des Dritten Bürgermeisters und musste sich Golibrzuch in anonymer Abstimmung bei zwölf zu acht Stimmen geschlagen geben.

Die beiden frei gewordenen Plätze im Gemeinderat nehmen Anneliese Oettrich und Manuel Schön ein. Sie sind die Kandidaten, die bei der vergangenen Wahl die fünft- und sechstmeisten Stimmen auf der Liste der UWV erhalten haben. Alle vor ihnen platzierten Nachrücker lehnten die Aufnahme des Ehrenamts laut Bürgermeister Janson aus beruflichen Gründen ab. Mit dem Doppelaustritt gab es seit Beginn der Amtsperiode insgesamt vier Wechsel im Feldkirchner Gemeinderat. Zuvor hatten jeweils ein Mitglied aus der CSU- und der SPD-Fraktion aufgrund eines Umzugs ihr Mandat niedergelegt.