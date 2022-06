Der Bürgerplatz in Oberschleißheim wird wieder zum Treffpunkt für zwei sommerliche Marktabende mit Einkaufsmöglichkeit, Musik und Unterhaltungsprogramm. Am Freitag, 24. Juni, sowie am 22. Juli veranstalten der Oberschleißheimer Gewerbeverband und Tourismusverein gemeinsam mit der Jugendfreizeitstätte "Planet O", der Gemeinde und der Deutschen Marktgilde jeweils einen Feierabendmarkt. Um 14.30 Uhr eröffnet Bürgermeister Markus Böck (CSU) die Veranstaltung. Bis in den Abend hinein können Gäste über den Platz bummeln, an den verschiedenen Marktständen einkaufen, Speisen und Getränke erwerben und das Rahmenprogramm verfolgen, das von örtlichen Vereinen, Künstlern und dem Kulturteam Oberschleißheim gestaltet wird.

Die Gruppe des RSV Schleißheim beweist bei einer Vorführung ihre Kunstfertigkeit auf dem Kunstrad, Zauberer Uwe Seling lädt zur Zaubershow "Enigma", der örtliche Faschingsklub Narrhalla präsentiert seinen Showtanz und die Schleißheimer Schlosspfeiffer lassen ihre Stücke hören. Um 20 Uhr schließlich beginnt ein Open-Air-Konzert mit der Band The Clouds Munich. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen gibt es auch auf der Website der Gemeinde unter www.oberschleissheim.de/feierabendmarkt.