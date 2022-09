Unterhachings Altbürgermister Erwin Knapek (SPD) hat die Bayerische Staatsmedaille für besondere Verdienste um die Umwelt erhalten. Überreicht wurde dem 79-Jährigen die Auszeichnung von Umweltminister Thorsten Glauber (FW), der in der ehemaligen Dominikanerkirche in Bamberg insgesamt neun Personen ehrte. Schon als Bürgermeister in Unterhaching von 1996 bis 2008 habe sich Knapek dafür eingesetzt, "die Belange der Bürger und der Natur in Einklang zu bringen", hieß es in der Laudatio - etwa bei der Umwandlung des Militärflughafens Neubiberg in einen Landschaftspark. "Den Menschen in Unterhaching und Umgebung steht dank Ihrer Initiative ein einzigartiges Naherholungsgebiet und ein Rückzugsraum für die Tier- und Pflanzenwelt zur Verfügung." Zudem habe der gelernte Physiker ein Geothermiekraftwerk in der Gemeinde geplant und aufgebaut. Gerade in diesem Bereich setzte sich Knapek, der inzwischen in Oberhaching lebt, auch nach seinem Abschied aus dem Rathaus ein. So war der Altbürgermeister von 2013 bis 2021 Präsident des Bundesverbands Geothermie.