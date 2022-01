In der Stadt Dachau ist vor dem Hintergrund der Bedeutung der Moore beim fortschreitenden Klimawandel eine intensive Debatte über einen besseren Schutz für das gefährdete "Dachauer Moos" entbrannt, das bis nach Unterschleißheim und Oberschleißheim reicht. Die Stadtratsfraktion "Bündnis für Dachau" beklagt fehlenden politischen Ehrgeiz der im Dachauer-Moos-Verein engagierten Kommunen, um die Reste der Moorlandschaft zu erhalten. Durch den Abbau des Torfbodens verliere das Gebiet seine wichtigen Funktionen als Kaltlufterzeugungsgebiet, CO₂-Speicher und landwirtschaftliche Nutzfläche. Ohne Gegenmaßnahmen werde dies in 30 bis 40 Jahren der Fall sein. "Nur eine Wiedervernässung kann den fortschreitenden Torfabbau aufhalten beziehungsweise umkehren und die lebenswichtigen Funktionen des Dachauer Mooses langfristig erhalten", heißt es in einer Mitteilung. Das Bündnis für Dachau fordert, dass der Dachauer-Moos-Verein dem Stadtrat einen Sachstandsbericht vorlegt, was in den vergangenen zehn Jahren zum Schutz des Mooses erreicht worden ist. Der Verein solle erklären, mit welchen Fachgremien und Naturschutzverbänden Projekte abgestimmt werden und ob im Rahmen der Regionalplanung ein Entwicklungsplan erstellt worden ist.