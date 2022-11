Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat das Landratsamt am Donnerstag gemeldet. Dabei handelt es sich um eine Frau im Alter von Mitte 80, die in einem Krankenhaus gestorben ist. Die Gesamtzahl der Corona-Toten erhöht sich damit auf 412. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 haben sich im Landkreis nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit nachweislich 159 796 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 92,3. So viele Personen haben sich bezogen auf 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche neu infiziert.