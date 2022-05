Das Coronavirus fordert weiter seinen Tribut: In den vergangenen Tagen sind drei Menschen aus dem Landkreis München gestorben, die sich mit dem Virus infiziert hatten. Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um eine Frau und zwei Männer im Alter von Mitte 70 bis Ende 80. Alle drei sind in einem Krankenhaus gestorben. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Landkreis München im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion seit Beginn der Pandemie vor gut zwei Jahren erhöht sich damit auf 370.

Dass die Pandemie trotz Lockerungen, Aufhebung der Maskenpflicht und sinkender Infektionszahlen noch keineswegs zu Ende ist, zeigen auch die aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI). Danach haben sich den vergangenen sieben Tagen allein im Landkreis München 1738 Einwohner neu mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden damit 115 129 Infektionen im Landkreis bestätigt; damit hat sich etwa ein Drittel der Bevölkerung nachweislich infiziert. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen. Die offizielle Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt aktuell bei 497,0 Infektionen je 100 000 Einwohner. Deutschlandweit betrug sie am Mittwoch 407,4.