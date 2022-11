Rentnerin stirbt an Corona

Eine Frau im Alter von Ende 70 ist das 413. Todesopfer der Corona-Pandemie im Landkreis München. Das hat das Gesundheitsamt am Freitag mitgeteilt. Die Seniorin ist in einem Krankenhaus gestorben. Seit Donnerstag sind den Behörden laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit weitere 53 Personen gemeldet worden, die sich nachweislich mit dem Erreger infiziert haben. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag am Freitag bei 90,9.