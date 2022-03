Die Zahl der aktuell Infizierten im Landkreis ist nach zuletzt gemeldeten Höchstständen von mehr als 9000 Betroffenen rückläufig. Stand Montag sind derzeit 7297 Menschen von einer Ansteckung betroffen. Am Freitag waren es noch 8911 aktuell Infizierte. Über das Wochenende haben sich insgesamt 1643 Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt, das sind deutlich weniger als im selben Zeitraum der Vorwoche. Am vergangenen Montag hatte das Landratsamt noch 2222 Neuinfektionen binnen drei Tagen gemeldet.

Die Malteser bieten unterdessen in ihrem Testzentrum an der Bahnhofstraße 3 in Gräfelfing nun auch Nukleinsäure-Tests an. Diese sogenannten PoC-Nat-Tests, die mit einem Rachenabstrich erfolgen, sind nach der Coronavirus-Testverordnung einer PCR-Laborauswertung gleichgestellt, haben aber den Vorteil, dass das Ergebnis bereits nach 15 Minuten vorliegt. Daher eignen sie sich besonders für Menschen, die schnell ein Ergebnis benötigen, etwa, wenn eine Reise ansteht, sie sich freitesten lassen oder auf eine Veranstaltung wollen. Der Test ist allerdings mit 90 Euro kostenpflichtig.

Eine Anmeldung ist erforderlich, diese kann etwa über die Homepage meintest.brk.de erfolgen. Mitzubringen ist ein gültiger Personalausweis, das Ergebnis wird per E-Mail oder SMS zugeschickt. Die Teststation ist montags bis freitags von 7 bis 12 Uhr sowie 14 bis 19 Uhr geöffnet und zusätzlich am Samstag von 8 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.