Zum Ende der Woche ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen noch einmal zurückgegangen. Zählte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag noch im Landkreis München 874 neue Fälle je 100 000 Einwohner, so waren es am Freitag nur noch 835; Anfang Oktober lag die Inzidenz sogar fast bei tausend. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit in München-Land deutlich niedriger als in der Stadt sowie in den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck und Ebersberg, wo sie weiter über tausend liegt. Die tatsächliche Infektionslage dürfte allerdings überall deutlich ernster sein, da nur ein Teil der Infektionen mit PCR-Tests bestätigt wird.