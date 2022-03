Die Corona-Lage hat sich über das Wochenende im Grunde nicht verändert. Die Inzidenz ist am Montag mit 1040,4 nahezu identisch mit dem Wert, den das Robert-Koch-Institut am Freitagmorgen gemeldet hat. Der Freitagwert wurde mittlerweile etwas nach oben korrigiert. Und doch blickt mancher wieder gespannt auf die Entwicklung, weil sich die Inzidenz am Sonntag und Montag wieder nach oben bewegt hat. Die Sorge bleibt bei insgesamt hohen Werten bestehen, dass die Lockerungen zu früh kommen oder nicht weiter vorankommen. Denn bis heute müssen Schulkinder im Unterricht Maske tragen, nur im Sport bleibt sie ihnen erspart. Die Impfkampagne kommt derweil weiter nur schleppend voran. 160 Personen haben seit Freitag neu den vollen Impfschutz erlangt.