Auch wenn es jetzt da und dort Lockerungen gibt. Die Gefahr ist noch nicht vorüber. Vor allem gilt es jetzt, eine zweite Welle an Infektionen zu verhindern. Das Personal in Schutzanzügen an den Teststationen wie hier am Bauhof in Höhenkirchen-Siegertsbrunn steht nach wie vor bereit.

Das Landratsamt hat die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona nach oben auf 45 korrigiert. Tagelang meldete die Behörde 23 an dem Virus Verstorbene, obgleich etwa in einem Unterhachinger Altenheim alleine 18 Patienten die Erkrankung an Covid-19 nicht überlebt hatten. Jetzt musste Landrat Christoph Göbel (CSU) eingestehen, dass es bei der Führung von Listen in seinem Haus einen "Übertragungsfehler" gegeben hatte und neu hinzugekommene Todesfälle fünf Wochen lang nicht mehr registriert und daher nicht kommuniziert wurden.

Zwar habe man festgestellt dass das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit höhere Zahlen habe, führte dies aber lange darauf zurück, dass dort nicht unterschieden werde, ob jemand nachgewiesen an Corona oder mit dem Virus gestorben sei. Bei nicht allen Fällen, die das Landratsamt am Mittwoch dazu addiert hat, handele es sich um Verstorbene in Alten- und Pflegeheimen, sagte der Landrat in einer Videokonferenz. Auch habe es keinen plötzlichen Anstieg gegeben. Die 22 neu hinzugekommenen Personen, elf Männer und elf Frauen, waren zwischen 54 und 95 Jahren alt. Drei gehören der Altersgruppe 35 bis 59 Jahre an, sechs waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, 13 waren 80 Jahre oder älter. Acht waren zuletzt in Pflegeeinrichtungen untergebracht.

136 Infizierte Aktuell sind laut Landratsamt 136 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert. Seit Mittwoch kamen zwölf neue Fälle hinzu, damit hat sich Gesamtzahl der nachgewiesen Infizierten seit Meldung des ersten Falls am 4. Februar auf 1341 Einwohner erhöht. 1161 Personen gelten als genesen. Die Infektionen in den 29 Städten und Gemeinden: Aschheim 33, Aying 26, Baierbrunn 13, Brunnthal 14, Feldkirchen 13, Garching 73, Gräfelfing 51, Grasbrunn 13, Grünwald 60, Haar 77, Hohenbrunn 25, Höhenkirchen-Siegertsbrunn 26, Ismaning 85, Kirchheim 44, Neubiberg 41, Neuried 22, Oberhaching 64, Oberschleißheim 38, Ottobrunn 65, Planegg 86, Pullach 36, Putzbrunn 15, Sauerlach 17, Schäftlarn 19, Straßlach-Dingharting 11, Taufkirchen 65, Unterföhring 33, Unterhaching 155, Unterschleißheim 121. SZ

Die Zahl, die für das Landratsamt mit den beschlossenen Lockerungen nun eine große Rolle spielt ist die 50. Auf diese Obergrenze muss der Landrat seinen ständigen Blick richten. Bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche muss er sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umsetzen. Das hieße: Ausgangsbeschränkungen, Ladenschließungen oder auch wieder Besuchsverbote in Altenheimen.

Erneuter Anstieg der Infektionszahlen könnte die Ferien treffen

Selbständig Regeln für den eigenen Landkreis zu erlassen hält Göbel allerdings für "nicht nur sinnvoll". Denn es gebe im Landkreis viele Personen, die von solchen Regeln dann nicht betroffen wären, weil sie woanders wohnten oder arbeiteten. Insbesondere den Zeitpunkt, zu dem es durch die Lockerungen wieder zu einem Anstieg der Infektionszahlen kommen könnte, sieht der Landrat kritisch. "Wir hätten die Auswirkungen etwa eine Woche vor den Pfingstferien", sagte er. Seine Behörde müsste dann zur Ferienzeit reagieren.

Derzeit kann Göbel bei seinem "Infektionscontrolling" einigermaßen entspannt auf die Zahlen schauen, 18,92 Fälle pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, "wir haben stabile Werte", stellt er fest. Anfang April hatte es aber mal ganz anders ausgesehen. Da lag der Landkreis mit 107,3 doppelt so hoch wie die nun festgelegte Obergrenze. Göbel appellierte daher "inständig" an die Bevölkerung, "mit der gewonnenen Freiheit verantwortlich umzugehen". Normalität wie vor Corona dürfe jetzt nicht eintreten, "sonst werden die Infektionen in einem so dicht besiedelten Raum schnell wieder steigen", so Göbel. Zwar glaubt er, dass die Menschen sich bereits daran gewöhnt hätten, im ÖPNV und in den Läden Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Bürger sich auch selbst kontrollierten. Sorge bereitet ihm eher das Freizeitverhalten. "Dass da alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden, sehe ich problematisch", sagte der Landrat.

Altenheime sollen Hygienekonzepte vorlegene

Ein Hauptaugenmerk des Landratsamts liegt auf der Handhabung der Lockerungen auch bei den Alten- und Pflegeheimen, die besonders von Infektionen und Todesfällen betroffen waren. Seine Behörde haben sehr große Mühe gehabt und viel Arbeit geleistet, um dieses Problem zu bewältigen und die Einrichtungen mit genügend Schutzmaterial zu versorgen. Von ursprünglich sieben sind noch vier Heime von Corona betroffen. Alle 56 Einrichtungen im Landkreis seien gebeten worden, zum Zeitpunkt der Lockerung Hygienekonzepte vorzulegen. Dies sei allerdings eine "Soll"-Verordnung, das Landratamt könne lediglich Empfehlungen geben wie etwa die Ausweisung von Besuchszonen oder -räumen, wenn möglich mit Trennscheibe. Auch sollen feste Besuchszeiten gelten und eine zeitliche Begrenzung auf 20 Minuten pro Person festgelegt werden. Zudem sollen die Einrichtungen kontrollieren, wer ein- und ausgeht.