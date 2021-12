Die Gemeinde Kirchheim erweitert ihr Testangebot: Seit diesem Freitag gibt es an der Räterstraße 18 beim Räter-Einkaufszentrum eine zusätzliche Anlaufstelle für Menschen, die einen Abstrich nehmen lassen wollen. Öffnungszeiten sind täglich von 8 bis 18 Uhr. Tests erfolgen auch ohne Terminvereinbarung. Eine Onlineregistrierung erfolgt unter https://anmeldung.daily-test.de. Von Montag, 6. Dezember, an bietet auch das Seniorenzentrum Collegium 2000 täglich von 7 bis 18 Uhr Tests mit und ohne Anmeldung an (www.Collegium2000.net). Weitere Teststellen gibt es am Chiemseering 67 in Heimstetten (Termine unter https://page.booking-time.com/teststellekirchheim) und am Schlehenring 14 in der Nähe der Gemeindebücherei (8 bis 18 Uhr ohne Termin). Die Tests sind unabhängig vom Impf- und Genesenenstatus kostenlos. Weitere Informationen zu Corona-Tests gibt es auf der Webseite des Landratsamts München.