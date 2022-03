Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus hat im Landkreis München die Schwelle von 70 000 seit Ausbruch der Pandemie überschritten. Am Donnerstag meldete das Landratsamt 691 dokumentierte Ansteckungen binnen 24 Stunden, damit stieg die Gesamtzahl auf 70 362. Auch die Zahl der aktuell Infizierten bleibt mit 5786 weiter stabil hoch. Das spiegelt sich in der Sieben-Tage-Inzidenz aber nur bedingt wieder. Diese gab das Landratsamt am Donnerstag offiziell mit 998,3 an, damit fiel der Wert seit langer Zeit wieder unter die 1000er-Marke. Ob dies allerdings das tatsächliche Infektionsgeschehen abbildet, darf bezweifelt werden. Denn nach Eingang der Nachmeldungen positiver Testergebnisse hat das Robert-Koch-Institut die ursprünglich am Dienstag gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz von 1042,9 am Donnerstag auf 1178,2 nach oben korrigiert. Dies ist mittlerweile zum gängigen Prozedere geworden, da täglich positive Fälle verspätet in die Daten des RKI einfließen; unter anderem weil Labore an ihren Kapazitätsgrenzen sind. Die Testergebnisse werden statistisch dann stets dem Testtag zugeordnet, dadurch steigt die Sieben-Tage-Inzidenz nahezu tagtäglich rückwirkend an.