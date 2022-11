Wer eine Impfung gegen Corona benötigt, muss sich in den kommenden Tagen nicht unbedingt auf den Weg in eines der Impfzentren machen, sondern kann sich die Spritze auch in seiner Heimatgemeinde geben lassen. Das Landratsamt kündigt Sonderimpfaktionen an. Den Anfang macht am Montag, 7. November, Planegg im Pfarrheim St. Elisabeth (9 bis 16.30 Uhr). Am Mittwoch, 9. November, kann man sich von 9 bis 17 Uhr im Kulturellen Gebäude in Aschheim impfen lassen, am Donnerstag, 10. November im Pullacher Rathaus (10 bis 17 Uhr), im Ismaninger Hillebrandhof am Freitag, 11. November (9.30 bis 16.30 Uhr). Am selben Tag wird von 12.30 bis 17 Uhr auf dem Taufkirchner Rathausplatz geimpft. Eine weitere Aktion folgt am Samstag, 12. November, von 10 bis 17 Uhr bei Pflanzen Kölle in Unterhaching. Auch in der darauffolgenden Woche werden Termine angeboten: 14. November, 9 bis 16.30 Uhr Gräfelfing Bürgerhaus; 15. November, 9 bis17 Uhr Kirchheim St. Elisabeth; 16. November, 9 bis 17 Uhr Putzbrunn Bürgerhaus; 17. November, 9 bis 17 Uhr Unterföhring Bürgerhaus und 10 bis 17 Uhr Pullach Rathaus; 18. November, 12.30 bis 17 Uhr Taufkirchen Rathausplatz und 9 bis 16.30 Uhr Garching Bürgerplatz.