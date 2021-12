Sie bewegen sich spielerisch zwischen musikalischen Epochen wie Stilarten: Die fünf Profimusiker des Ensembles Classic Brass haben sich mit versierten Arrangements und speziellem Sound in der kammermusikalischen Blechbläser-Szene etabliert. An diesem Freitag, 10. Dezember, spielen sie in der Planegger Waldkirche an der Ruffiniallee, es ist dort der bereits neunte Auftritt des 2009 vom Trompeter Jürgen Gröblehner gegründeten Quintetts. Ihr festliches Weihnachtskonzert "Macht hoch die Tür" beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es über Reservix, Restkarten an der Abendkasse.