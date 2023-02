Werner Koczwara tritt beim Forstner in Oberhaching auf.

Der Kabarettist Werner Koczwara macht sich in seinem neuen Programm Gedanken über das Hirn: "Unser einerseits geniales und gleichzeitig komplett idiotisches Zentralorgan". Am Donnerstag, 9. Februar, präsentiert der 65-Jährige diese im Oberhachinger Bürgersaal beim Forstner, und seine Konklusionen sind alles andere als schmeichelhaft. "Die Evolution hat 300 Millionen Jahre gebraucht, um das Hirn zu entwickeln, doch wenn wir abends vor dem Fernseher hocken, kommen einem starke Zweifel, ob dieser Aufwand sich wirklich gelohnt hat." Der satirische Abend "Mein Schaden hat kein Hirn genommen" beginnt um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es über www.oberhaching.de oder in Rathaus und Bibliothek.