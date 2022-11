Ist Gesinnung wichtiger als Verantwortung? Moralisieren wichtiger als Kompetenz? Sind Emotionen wichtiger als Fakten? Beim Blick auf den Zustand der Gesellschaft fürchtet die Kabarettistin Simone Solga, diese Fragen mit Ja beantworten zu müssen. In ihrem Programm "Ihr mich auch", das sie am Samstag, 19. November, im Bürgerhaus Putzbrunn präsentiert, plädiert sie für eine spezielle Revolution: "Wagen Sie den Umsturz im Kopf, gönnen Sie sich die Flucht in die innere Freiheit." Die als Kanzlersouffleuse bekannt gewordene Solga erklärt sich unabhängig vom Land der Besserwisser und Meisterheuchler. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es unter www.kultur-putzbrunn.de oder an der Abendkasse.