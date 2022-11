Vor 30 Jahren ist das Brentano String Quartet an der Juilliard School in New York gegründet worden und seither hat es sich einen großen internationalen Namen gemacht. Ensembles mit großem Namen zu lauschen, sind die Klassikfreunde im Pullacher Bürgerhaus gewohnt, erst vor einigen Wochen gastierte hier das Juilliard String Quartet. Nun treten ihre amerikanische Landsleute dort auf: Das nach Antonie Brentano, die als Beethovens "Unsterbliche Geliebte" gilt, benannte Quartett wird am Freitag, 18. November, Streichquartette von Joseph Haydn, Bela Bartók und Fanny Hensel spielen. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es im Bürgerhaus (Telefon 089/ 744 74 47 00, www.buergerhaus-pullach.de.)