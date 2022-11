Die Familie Mann ist die berühmteste Künstlerfamilie Deutschlands - eine Ansammlung von schwierigen, genialen, oft zum Unglück neigenden Persönlichkeiten. Die Journalistin Kerstin Holzer hat nun ein Porträt über Monika Mann geschrieben, die Tochter des Großmeisters Thomas Mann, die nicht nur im Schatten ihrer talentierten Geschwister stand, sondern auch ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter Katia hatte. "Monascella - Monika Mann und ihr Leben auf Capri" heißt es und es ist die "Geschichte eines glücklichen Neuanfangs in der Mitte des Lebens". Holzer wird das brandneue Buch am Donnerstag, 17. November, in der Charlotte-Dessecker-Bücherei in Pullach in der Reihe "Literatur im Süden - Being different/Anderssein" erstmals vorstellen.

Gestützt auf bislang unveröffentlichte Briefe erzählt sie von Monika Manns wohl glücklichsten Jahren, von der Selbstfindung einer Missachteten, ihrer Anerkennung als Feuilletonistin, vom großen Mutter-Tochter-Drama und der heilenden Kraft der Liebe. Moderieren wird Holger Pils, der unter anderem mehrere Jahre lang das Buddenbrookhaus in Lübeck geleitet hat. Als Lehrbeauftragter an der Universität Bamberg arbeitet er schwerpunktmäßig zu den Themen Gegenwartslyrik, Thomas Mann und Familie Mann, Literaturvermittlung und Literaturbetrieb. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro. Reservierungen sind möglich unter 089/744 74 48 00 oder buecherei@pullach.de.