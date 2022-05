Wenn ein Album "Oana muass ja macha" heißt, vermutet man die künstlerische Urheberschaft nicht automatisch bei einem Trio. Oana hätt' ja quasi gereicht. Freilich hat es schon seinen Sinn, dass da drei Musikkabarettisten zusammen ihre Stimmen in die Waagschale werfen und als "3 Männer nur mit Gitarre" agieren. Der Keller Steff, Roland Hefter und Michi Dietmayr treten am Mittwoch, 25. Mai, in Brunnthal auf und zeigen im Stadl am Maurerweg, was es mit dem Programm "Oana muass ja macha" genau auf sich hat. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, alle bereits erworbenen Karten - der Auftritt wurde bereits zweimal verschoben - sind weiterhin gültig. Karten können noch im Dorfladen oder an der Abendkasse erworben werden. Veranstalter ist der Trachtenverein Brunnthal, weitere Infos unter www.trachtenvereinbrunnthal.wordpress.com.