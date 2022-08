Höhenkirchen-Siegertsbrunn:Picknick-Konzert der Blaskapelle

Die Pandemie hat bei allen Einschränkungen und Unbilden auch ein paar positive Effekte gezeitigt, die womöglich sogar eine hübsche Traditionen begründen: Dazu gehören die Picknick-Konzerte, welche die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn in den zurückliegenden Sommern gegeben hat. Zahlreiche Besucher fanden sich dabei regelmäßig auf der idyllischen Festwiese vor der Leonhardikirche in Siegertsbrunn ein, um jenseits von Maskenpflicht oder großer Ansteckungsgefahr kulinarischen mit akustischem Genuss zu verbinden. "Was als geglückter Ausweg aus der musikarmen Corona-Zeit so großen Erfolg hatte, soll auch heuer die sommerliche Musikpause ausfüllen", verspricht Ingrid Sepp von der Blaskapelle. An diesem Freitag, 12. August, wird zum Auftakt geblasen. Bei gutem Wetter spielen die Musiker von 18.30 bis 20 Uhr eine "fröhliche Folge von Stücken aus ihrem reichen Repertoire an Unterhaltungsmusik", heißt es in der Ankündigung. Die Veranstalter bitten die Besucher, Decken oder Stühle sowie Verpflegung selbst mitzubringen. Der Eintritt zum Picknick-Konzert ist frei, Spenden sind willkommen.