Von Udo Watter, Baierbrunn

Auch in einem Gremium mit konstruktiv veranlagten Mitgliedern wie dem Baierbrunner Gemeinderat kommt es mitunter zu verbalen Scharmützeln. Jenseits des Ringens um Einsparungsdetails im Haushalt oder den angemessenen lokalen Beitrag zum Klimaschutz gewinnen derzeit aber andere Dinge vor dem Hintergrund eines Krieges an Bedeutung - und da dürfen die gewählten Vertreter der Gemeinde durchaus einstimmig stolz sein. "Durch großartiges ziviles Engagement der Bürger und von Baierbrunner Unternehmen sind aktuell schon - Stand heute Melderegister - 59 ukrainische Flüchtlinge im Dorfgebiet untergebracht", durfte Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) in der Dienstagssitzung des Gemeinderats vermelden.

Speziell lobte er den Beitrag des in Baierbrunn ansässigen Verlags "Wort & Bild", der unter anderem die Apotheken-Umschau herausbringt. Dieser hat in diversen Gebäuden in der Ortsmitte zahlreiche Personen untergebracht; Anfang der Woche waren rund 30 registriert, inzwischen sind es mehr. Dabei stellt der Verlag Gästewohnungen und zu Wohnungen umgewandelte Büroräume den Geflohenen zur Verfügung. Notwendiges und zusätzliches Mobiliar spendete zum großen Teil die Mitarbeiterschaft. Zudem richtet das Unternehmen weitere Räumlichkeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen gerade aufwendig her.

Großes Aufhebens wird darum nicht gemacht. "Wir wollen einfach helfen", sagt Verlagssprecherin Katharina Neff-Neudert. Sie gerät aber doch ein wenig ins Schwärmen ob der Hilfs- und Spendenbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: "Die sind super liebevoll. Da ist ein unglaubliches Engagement da." Schließlich sollen die Neuangekommenen sich auch wohl fühlen und schnellstmöglich am sozialen Leben teilnehmen - was für die Kinder etwa bedeutet, im Sportverein oder bei der Hip-Hop-Gruppe mitzumachen. Der Bedarf an Wohnraum lässt jedenfalls nicht nach. "Mittlerweile sind es bereits acht Familien samt Haustieren, insgesamt 46 Personen, die bei uns eine Bleibe gefunden haben", so Neff-Neudert. Drei Mitarbeiterinnen betreuen die Familien.

Es gibt jetzt ein Bildwörterbuch auf Ukrainisch und Russisch zur Erklärung des menschlichen Körpers

Der Verlag, dessen Geschäftsführer Andreas Antzen selbst schon an der polnischen Grenze war, engagiert sich darüber hinaus: Er unterstützt Hilfsorganisationen wie Aktion Deutschland hilft oder Unicef, um deren Spendenaufrufe zu platzieren oder als Gesundheitsmedium speziell auch Apotheker ohne Grenzen, die sich für die Arzneimittelversorgung im Kriegsgebiet einsetzen. Eine weitere Säule ist es, den Geflüchteten Zugang zur medizinischen Versorgung zu erleichtern: Das Gesundheitsportal apotheken-umschau.de bietet dazu Nutzern unter https://www.apotheken-umschau.de/arztsuche/ die Möglichkeit, deutschlandweit nach Ärztinnen, Psychologen und Psychotherapeutinnen zu suchen, die Ukrainisch und/oder Russisch sprechen. Zudem gibt es neu ein vierseitiges Bildwörterbuch in ukrainischer und russischer Sprache zur Erklärung des menschlichen Körpers.

Ott, der die dauerhafte Unterbringung und Einbindung der geflüchteten Ukrainer als "große Aufgabe" sieht, dankte aber nicht nur dem ortsansässigen Verlag, sondern "auch alle anderen Firmen und Privatpersonen, die in der Stunde der Not ein großes, offenes Herz" gezeigt hätten. Es gelte nun, das Zusammenleben zu organisieren und zu gestalten. "Wir stehen mit dem Landratsamt in Verbindung, wie in Baierbrunn weitere Liegenschaften angemietet oder erbaut werden können, um noch zahlreichen weiteren Flüchtlingen für die kommenden Jahre eine Bleibe unter und mit uns zu ermöglichen."