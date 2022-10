Himmelherrgott! Was für Dramen spielen sich doch regelmäßig ab in der kleinen Gemeinde Aying. Zumindest wenn Regisseur und Autor Marcus Everding zur Feder greift und aus historischen Notizen und Fundstücken ein Stück entwickelt, das dann die "Ayinger Gmoa Kultur" zur Aufführung bringt. Heuer heißt es "Geheimakte Helfendorf", es ist ein Polit- und Dorf-Krimi, der in den 1870er-Jahren spielt. Am Samstag war die Uraufführung, wie bei jedem Theaterstück der Gmoa Kultur werden historische Gegebenheiten mit Erfindung vermischt, Fiktives mit Realem und auch mit der Idee gespielt, was hätte sein können. Wer das Geheimnis um die Geheimakte lüften will, hat noch mehrere Gelegenheiten, dies als Zuschauer im Christbaumhof Rauchenberg zu tun: Vorstellungen sind noch vom 13. bis 16. Oktober und vom 20. bis 22. Oktober. Karten gibt es über München-Ticket.