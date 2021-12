Da heißt es, gemeinsam anzupacken. Der Andrang ist in Blindham am Samstag groß. Bereits zur Mittagszeit ist der Parkplatz gut belegt.

Am 4. Adventswochenende herrscht auf der Christbaum-Plantage in Blindham großer Andrang.

O Tannenbaum, O Tannenbaum: Den weiteren Text des berühmten Weihnachtslieds kann jeder, der an diesem Wochenende in Blindham in der Gemeinde Aying ein Prachtexemplar aus dem Wald geschleppt hat, sicher wie im Schlaf selbst dazudichten. Er geht einem zwangsläufig durch den Kopf. Am 4. Adventswochenende war es jedenfalls höchste Zeit, in die Plantagen rauszufahren, um sich einen Baum zu holen. Irgendwann sind die schönsten Bäume weg.