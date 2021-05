Junge Leute leiden nicht nur besonders unter den Kontaktbeschränkungen. Viele müssen auch unter erschwerten Bedingungen ins Berufsleben starten. Dabei steht ihnen nach dem Ende der Pfingstferien wieder die Jugendberufsagentur JiBB (Junge Menschen in Beruf und Bildung) für spontane Beratungsgespräche zur Verfügung.

"Gerade am so wichtigen Übergang von der Schule in den Beruf oder in schwierigen Lebenslagen standen den Jugendlichen viele persönliche Gesprächs- und Beratungsangebote nicht oder nur sehr eingeschränkt nach Terminvereinbarung zur Verfügung", heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. "Doch in seelischen Konfliktsituationen, plötzlichen Krisen oder großer Orientierungslosigkeit scheitern viele Jugendlichen bereits an der Hürde der Terminvereinbarung." Die ist bei der gemeinsamen Jugendberufsagentur der Landeshauptstadt, des Landkreises, des Jobcenters und der Agentur für Arbeit nun nicht mehr nötig. Im Eingangsbereich in der Kapuzinerstraße 30 in München können sich junge Leute von Montag, 7. Juni, an ohne Termin persönlich zu Fragen rund um Ausbildung, Beruf, Studium und Job beraten lassen. Die Öffnungszeiten sind - vorerst noch - eingeschränkt montags, dienstags und donnerstags jeweils von 13 bis 16 Uhr. Im Gebäude muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Daneben haben junge Leute weiterhin die Möglichkeit, die JiBB-Hotline unter der Nummer 089/54 54 17 79 42 anzurufen. Sie ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, dienstags auch von 13 bis 16 Uhr und donnerstags von 13 bis 17 Uhr besetzt. Weitere Informationen und ausführliche Hinweise zu den Angeboten der Beratungsstelle findet man auf der Homepage unter http://www.jibb-muenchen.de.