Die Beschäftigten der Aquatherm GmbH Gebäudetechnik, Heizung, Sanitär am Standort in Aschheim können aufatmen. Der Betrieb läuft für die 60 Mitarbeiter sowie 40 weitere Beschäftigte eines Tochterunternehmens in Kroatien weiter. Das Unternehmen hat Mitte Juli Insolvenzantrag stellen müssen, weil die Muttergesellschaft in die Krise geraten und ein Konsortialkreditvertrag gekündigt worden war. Wie Insolvenzverwalter Michael Schuster mitteilt, wurde die Aquatherm von der Kingjee Investment Germany GmbH übernommen, die zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft, der Gustav Epple Baukonzept GmbH, im Bereich der Projektentwicklung und im Wohnungs- und Gewerbebau aktiv ist. Es sei zügig gelungen, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und parallel dazu unter Hochdruck Investoren zu suchen. "Das ist ein ganz erheblicher Erfolg für die Gläubiger und für die Arbeitnehmer der Aquatherm", sagt Schuster. Die Aquatherm selbst habe vor der Insolvenz des Mutterkonzerns profitabel gearbeitet und auch in Zeiten der Corona-Krise Jahresüberschüsse erzielt. Die Aquatherm GmbH Gebäudetechnik Heizung Sanitär ist auf die Erstellung und Installation von Heizungen, Sanitäreinrichtungen sowie Bädern sowohl für öffentliche als auch gewerbliche und Privatkunden spezialisiert.