Ein 54 Jahre alter Hausmeister ist drei Mal in ein von ihm betreutes Bürogebäude in Aschheim eingedrungen und hat Bargeld gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereigneten sich die ersten beiden Fälle im März und Ende April. Damals brach der Täter jeweils Tresore auf und entwendete mehrere tausend Euro. Um den Einbrecher zu ermitteln, wurde das Gebäude daraufhin mit technischen Mitteln überwacht. Anfang Juli tappte der Hausmeister in die Falle: Als er ein drittes Mal heimlich mit dem Generalschlüssel in das Gebäude eindrang, wurde er festgenommen. Inzwischen haben die Ermittlungen laut Polizei ergeben, dass er auch in den ersten beiden Fällen zweifelsfrei der Täter war. Er muss sich nun wegen Einbruchs verantworten.