Von Anna-Maria Salmen, Aschheim

Dass die Jugend sich nicht mehr für Brauchtum interessiert, ist ein verbreitetes Vorurteil. In der Tat finden viele Jugendliche und junge Erwachsene Blasmusik und Trachten uncool. "Ich weiß nicht, warum das manche in meinem Alter glauben. Das ist totaler Schmarrn", sagt dagegen Steffi Lux. Bereits seit Jahren spielt die 18-Jährige Querflöte bei der Blasmusik Aschheim, die am kommenden Wochenende mit einem viertägigen Fest ihr 40-jähriges Bestehen feiert.

Die Einstellung zur Blasmusik hänge stark vom Umfeld ab, sagt Lux. Ihr selbst wurde die Musik eigenen Worten nach in die Wiege gelegt: Ihre Mutter spielte Blockflöte, die Tante ist mit der Trompete in der Blaskapelle vertreten. "Da kommt schnell der Wunsch auf, auch selbst etwas Musikalisches zu machen." Nach musikalischer Früherziehung im Kindergarten stieg sie schon als Kind zunächst auf Blockflöte, dann auf Querflöte um. Seit Ende 2018 spielt Lux im Großen Orchester der Aschheimer Blasmusik.

"Ich bin damit aufgewachsen, für mich ist es also selbstverständlich", sagt Lux. "Ich finde, es gehört in Bayern auch dazu, Tradition aufrecht zu erhalten." Viele andere junge Menschen hingegen hätten keinen Bezug mehr dazu - entsprechend sei es in ihrer Altersgruppe unüblich, in der Blaskapelle zu sein. "Die meisten sind schon älter."

Die Altersunterschiede findet Lux aber "gar nicht wild", man verstehe sich trotzdem gut. Die Gemeinschaft ist es auch, was Lux am meisten an der Blasmusik gefällt. Höhepunkte seien die Konzerte, etwa beim Waldfest der Aschheimer Blasmusik, beim Wiesn-Einzug oder bei den Auftritten der Schäffler.

Die vergangenen zwei Jahre waren für Lux und ihre Kapelle daher schwierig. Pandemiebedingt keine Proben möglich gewesen. Nach einigen Lockerungen konnte man zuletzt wieder gemeinsam üben, jedoch ohne Aussicht darauf, das Können einem Publikum präsentieren zu dürfen. "Das macht auch Spaß, aber es ist etwas ganz anderes, wenn man ein Konzert als Ziel vor Augen hat."