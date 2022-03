Die Arbeitslosigkeit im Landkreis München ist im März gesunken. Zur Frühjahrsbelebung kommt das Auslaufen von Corona-Beschränkungen. So sind nach Auskunft der Agentur für Arbeit im März 4733 Menschen im Landkreis ohne Arbeit gewesen. Dies waren 203 Personen oder 4,1 Prozent weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum März 2021 haben sich 1624 Personen weniger arbeitslos gemeldet. Das ist mehr als ein Viertel. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent. Laut dem Agentur-Vorsitzenden Wilfried Hüntelmann spiegelt sich der Krieg in der Ukraine noch nicht in den Zahlen wieder. Man sei aber vorbereitet. "So haben wir zum Beispiel kurzfristig ein Expertenteam zusammengestellt, welches sich explizit um die Integration der Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt kümmert." Die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften ist gestiegen. 3817 Stellenangebote gingen im März im Agenturbezirk ein, zu dem Stadt und Landkreis München gehören, und damit 910 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote in der Landeshauptstadt liegt bei 4,2 Prozent.