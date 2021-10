Wer mit dem Auto von Aschheim nach Kirchheim fahren will, muss mehr als ein Jahr einen Umweg in Kauf nehmen. Die Brücke über die A 99 an der Erdinger Straße wird am Donnerstag um 0 Uhr wegen Bauarbeiten für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die südlich gelegene Anschlussstelle Kirchheim. Wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilt, wird die Brücke im Zuge des achtstreifigen Ausbaus der A 99 abgerissen und ersetzt. Fußgänger und Radfahrer könnten die Brücke zunächst weiterhin benutzen. Derzeit werde neben der alten Brücke eine Behelfsbrücke über der Autobahn eingeschoben, die rechtzeitig vor dem Abbruch der alten Brücke Mitte November für den nichtmotorisierten Verkehr freigegeben werde. Für Autofahrer ist die Brücke an der Erdinger Straße in Aschheim über die A 99 bis Anfang 2023 gesperrt.