23. Juli 2019, 22:03 Uhr A 99 Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall

Sattelzug prallt auf dem Autobahnring bei Aschheim gegen einen Fahrbahnteiler

Von Martin Bernstein , Aschheim

Der 66 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf dem Autobahnring A 99 Richtung Salzburg ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich um 6 Uhr. Die Anschlussstelle Aschheim-Ismaning musste bis zum Nachmittag gesperrt werden. Es kam zu langen Staus im gesamten Münchner Nordosten. Die Fahrzeugschlangen reichten nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn bis weit über das Autobahnkreuz München-Nord hinaus.

Der 66-jährige Lkw-Fahrer aus Pfaffenhofen an der Ilm war am Morgen laut Autobahnpolizei aus zunächst ungeklärter Ursache auf dem Weg Richtung Salzburg mit seinem Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. An der Anschlussstelle Aschheim-Ismaning krachte der Lkw frontal gegen den Fahrbahnteiler zwischen der Ausfahrt und der Hauptfahrbahn. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das Fahrzeug auf die Leitplanke gehoben wurde und die Zugmaschine dort erst zum Stehen kam. Als Polizei und Retter an der Unfallstelle eintrafen, war der Lastwagenfahrer nicht mehr ansprechbar. Trotz Reanimationsversuchen an der Unfallstelle sei er kurz darauf im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Zur Bergung des Fahrers war die Hauptfahrbahn eine Stunde lang gesperrt.

Der Sattelzug wurde massiv beschädigt, dabei trat eine größere Menge an Öl und Treibstoff aus, die von den Freiwilligen Feuerwehren aus Aschheim und Unterföhring sowie von der Berufsfeuerwehr München-Land gebunden wurden. Außerdem waren Kräfte des Technischen Hilfswerks und der Autobahnmeisterei Hohenbrunn anwesend. Während der Bergung des Sattelzuges kam es zu einem längeren Rückstau. Noch am frühen Nachmittag meldete die Polizei via Twitter: "Die Unfallstelle ist zwar geräumt, jedoch muss noch massiver Schaden an den Leitplanken behoben werden." Erst um 15.30 Uhr wurde die Ausfahrt freigegeben.