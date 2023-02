In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Passanten am S-Bahnhof Laim einen schwerverletzten Mann gefunden und gegen vier Uhr morgens den Notruf gewählt. Wie die Bundespolizei mitteilt, lag der 33-Jährige am Boden in der Bahnunterführung, er wies schwere Verletzungen am Bein sowie Gesichtsverletzungen auf. Außerdem habe er über Schmerzen im Rückenbereich geklagt. Zudem sei der Mann aus Puchheim stark alkoholisiert gewesen.

Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik gebracht und stationär behandelt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen eines möglichen Körperverletzungsdeliktes und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen, die in der Nacht vom 11. Februar etwa zwischen drei und vier Uhr morgens beobachtet haben, woher die Verletzungen des 33-jährigen Mannes stammen, sollen sich unter 089 51 55 50 1111 melden.