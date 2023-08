Ein missglücktes Kunststück auf dem Motorrad hat in der Nacht auf Donnerstag zu drei Verletzten in der Altstadt geführt. Gegen 1.45 Uhr wollte ein 26-Jähriger auf seiner Yamaha am Max-Joseph-Platz einen "Wheelie" vollziehen, bei dem nur auf dem Hinterrad gefahren wird. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte.

Das Kraftrad schlitterte gegen zwei abgestellte Motorräder eines Mannes und einer Frau, die neben ihren Maschinen standen. Der Gestürzte erlitt Prellungen, der andere Mann vermutlich einen Knöchelbruch und die Frau Kratzer.