Von Ralf Dombrowski

Manchmal bemerkt man die Außenwelt, Trambahnen der Dachauer Straße, die ein leise spürbares Rumpeln im Boden des Schwere Reiter hervorrufen, oder die Sirenen eines Sanitäters. Erstaunlich ist, dass sie mehr wie Einbildungen wirken als die Töne, die dem Flügel entgleiten. Jean-Pierre Collot spielt Karlheinz Stockhausens "Klang - Dritte Stunde: Natürliche Dauern", und es gelingt ihm, den komplexen theoretischen Überbau hinter dem Spätwerk des Komponisten beim Hören vergessen zu lassen.

Natürlich gehört auch das Setting dazu, ein ausgezeichneter Steinway D in einem warm resonierenden Raum, variable Sitzgelegenheiten wie Lounge-Säcke, auf die man sich betten kann, um die fast zweieinhalb Stunden möglichst konzentriert zu verfolgen, eine Art informelles Community-Labor also, um der Strenge des komponierten Geistes zu begegnen.

Es liegt aber vor allem an Collots Fähigkeit, der Theorie des Experiments eine akustisch transparente Gestalt zu geben. "Natürliche Dauern" versteht sich als Resümee musikalischer Abbildbarkeit. Stockhausen hat in die 24 Kapitel der Komposition möglichst alles gepackt, was sich, nur punktuell um einen Glöckchenhandschuh und Klangschalen ergänzt, mit den Möglichkeiten eines modernen Instruments darstellen lässt: verklingende, gestoppte, gedämpfte Töne, extreme Kontraste, klangfarblich, dynamisch, in Intervallen, Harmonien, Tempo, Temperatur.

Er deutet Motive an, Geschmeidigkeit, er clustert, hämmert, streicht, arpeggiert. In Etappen durchläuft die Komposition die Bereiche der Hörerfahrung, mal weit ausgedehnt in der Absicht, Schwingungskurven von Klaviersaiten erfahrbar zu machen, dann wieder in kompakt verdichteten und aufbäumenden Momenten. Collot gelingt es, dieses Kompendium der Wirkabsichten in einen nachvollziehbaren Energiestrom zu überführen und auf diese Weise den konzeptdurchtränkten Geist komponierender Alterserfahrung zu vergegenwärtigen, spürbar zu machen. Eine enorme Konzerterfahrung mit Momenten der Entrückung.