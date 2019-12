Kommunalwahl in Trudering-Riem

Die Liste der Grünen für die Wahl des Bezirksausschusses 15 Trudering-Riem wird angeführt von Eva Döring, Messestadt-Bewohnerin und langjähriges Mitglied im Gremium - ohne jedoch dort durch Wortbeiträge aufgefallen zu sein. Es folgt ihr der ebenfalls sehr erfahrene, durchaus wortgewandte und für die grüne Sache streitbare Herbert Danner. Für den Stadtrat, dem er angehört, wird Danner nicht mehr kandidieren, die Geschicke seines Heimatviertels aber will er weiter mitgestalten. Döring und Danner verweisen auf vielfältige Aufgaben in der nächsten Amtsperiode, darunter die Umgestaltung des Ortskerns, einige Neubaugebiete, die Zukunft des Kopfbaus der Besuchertribüne des früheren Riemer Flughafens, den Schulcampus in der Messestadt, die Rahmenplanung zum Schutz der Gartenstadt Waldtrudering und die für die Verdichtung entlang der Wasserburger Landstraße.

Mit ihnen kandidieren Grüne aller Altersgruppen, mit Berufen aus dem Umwelt-, Sozial- und Bildungsbereich, Mediziner und Studenten, IT-Spezialisten und Verwaltungsfachleute. Diese sind Regina Schreiner und Cemre Saglam, beide auch derzeit im Gremium, ferner Claudia Grefen, Christoph Heidenhain, bekannt als Mitarbeiter im Stadtteilbüro des Städtebauförderungsprojekts Aktive Zentren, Susanne Weiß, Sven Thorspecken, Ruth Pouvreau, Michael Seyfried, Elise Pouvreau, Christoph Hanusch, Jennifer Roger, Manfred Groitl, ferner Edel Konischek, aktiv in der Umweltinitiative Trudering im Wandel, Bero Roithmeyer, Claudia Dilloo, Peter Schillinger, Christine Pfisterer, Rolf Kersten, Uti Johne, Rainer Winkler, Monika di Bernardo, Florian Spensberger, Ulrike Vogler, dann Peter Ruch, vielen bekannt von der Pädagogischen Farm, Marie Danner, Rupert Rösch, Architekt aus der Messestadt und auch bisher im Gremium, Hannah Meyer, Michael von Ferrari und Manon Pouvreau. Ersatzkandidaten sind Maria Danner und Martin Schreiner.