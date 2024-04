An einem Vormittag im Frühjahr 2023 bouldert Natascha Reichert in einer Münchner Halle. Sie erinnert sich rückblickend, dass die Halle an dem Tag nicht so überfüllt gewesen sei wie sonst. An den Wänden hingen bunte Griffe, an denen Sportlerinnen und Sportler kraxeln - manche sitzen auf den Weichbodenmatten und ratschen. Plötzlich spricht sie ein Mann an: "Er meinte, er habe mich schon öfter in der Halle gesehen." Reichert kennt sich in der Szene aus. "Ihn habe ich zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal gesehen." Mit dem ersten Satz geht dann eine einseitige Konversation los. "Er erklärte mir dann ungefragt, wie ich die Route zu klettern habe." Der Mann weicht ihr nicht von der Seite. Als sie den Sektor der Halle wechselt, folgt er ihr, redet auf sie ein. Zum Beispiel sagt er, als beide vor einer schweren Route standen: "Die kann ja nur von einem Mann geschraubt worden sein." In diesem Fall war es dann auch wie in so vielen anderen Momenten: Der Mann wollte ihr, ebenfalls ungefragt, die Route vorklettern. Am Ende sagte er noch: "Für eine Frau bist du aber ganz schön stark." Reichert war baff: "Das musste ich erst einmal verarbeiten." Dann habe sie höflich und freundlich reagiert und sei gegangen - "Mittlerweile würde ich es anders machen."

Auch Freddy Petri, 27, kennt solche Situationen. Seit Jahren bouldert sie gemeinsam mit Reichert, 37. Und seit Jahren erlebt sie Sexismus und Diskriminierung im Bouldersport. "Einige aus unserem Bekanntenkreis distanzieren sich wegen solcher Geschehnisse von diesem Sport", sagt Petri. Nach einem Besuch einer Kletterhalle in Berlin im März 2023 beschlossen die beiden: Es ist an der Zeit, etwas zu verändern.

Es war kein einzelner Moment, der sich in Berlin bei den beiden Freundinnen einprägte - es war ein gesamtes Wochenende. Sie waren zu Gast auf einem Boulder-Festival, und zwar einem vor allem für Frauen. Der Ort, die Leute, die Atmosphäre: Vor Ort merkten sie, dass es auch anders laufen kann, fernab von Sexismus und Belästigung. Auf der Rückfahrt waren sie sich einig: "So etwas brauchen wir in München auch." Bereits im Zug fingen sie an zu planen - die mitgenommene Euphorie ließ in den darauffolgenden Wochen wie im Flug vergehen.

Ein Jahr später sitzen die beiden Freundinnen in einer Boulderhalle im Münchner Westen. Mit dabei ist die Dritte im Bunde, die nicht namentlich genannt werden möchte. Gleich beginnt die Münchner Variante von dem, was die drei Frauen vor einem Jahr so euphorisierte: Sie haben einen Klettertreff für "FLINTA*"-Personen etabliert. Auf ihrer Homepage erklären die "Kletterkompliz:innen", so nennen sie sich, wen sie damit ansprechen möchten: "Der Begriff schließt alle Personen ein, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität patriarchal diskriminiert werden." Die Abkürzung stehe für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, transgender und agender Personen. Das angehängte Sternchen sei zudem für die Personen gedacht, die sich in keiner der vorherigen Bezeichnungen wiederfinden und die nicht cis-männlich seien.

An diesem Samstagnachmittag im Frühjahr ist die Halle nicht so voll wie sonst. Vor allem bei der Kaffeemaschine herrscht reger Betrieb, vereinzelt hängen Sportler auf den Matten ab. An der Wand sind allerdings nur wenige. Anders als im Frühjahr 2023 wird sich Natascha Reichert heute nicht unwohl fühlen. Denn die Frauen bleiben unter sich. Etwa 20 kommen. "Beim ersten Mal hatten wir echt Angst, allein dazustehen", sagt Reichert, "halb so schlimm, dann wären wir halt zu zweit bouldern gegangen." Nun kommen monatlich Dutzende Frauen.

Mittlerweile seien schon Interessentinnen aus ganz Deutschland auf sie zugekommen und hätten um Ratschläge gefragt, um ihren eigenen Treff zu planen. Aber was macht diese Veranstaltungen so reizvoll? Sie sollen helfen Situationen zu vermeiden, bei denen Personen sich unwohl fühlen könnten. Reichert und Petri kategorisieren diese Stationen: Der einschüchternde Effekt gehört in die erste Kategorie. "Wenn Kletterer selbstbewusst auftreten, trauen sich viele nicht, hineinzugrätschen", sagt Reichert und meint etwa Situationen, in denen Männergruppen um eine Wand herumstehen und niemanden anderen hinlassen. "Das kann schon beängstigend sein", fügt Petri hinzu.

Zur nächsten Stufe gehören übergriffige Situationen, dann kommt die Diskriminierung jeglicher Art. Die beiden Frauen berichten von persönlichen Erfahrungen aus der ersten und zweiten Kategorie. "Im Bouldersport spiegelt sich nun mal das wider, was wir auch in der Gesellschaft erleben", sagt Reichert, "nämlich dass Frauen, oder in diesem Fall FLINTA* Personen, diskriminiert werden."

Detailansicht öffnen Freddy Petri und Natascha Reichert (graues Sweat-Shirt) in der Kletterhalle. (Foto: Robert Haas)

Dem stimmt auch Thomas Bucher zu. Dem Sprecher des Deutschen Alpenvereins (DAV) ist das Phänomen bekannt. Er berichtet von einer Umfrage aus allen 250 DAV-Kletterhallen, die gezeigt habe, dass viele mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Der Alpenverein versuche den Rahmen für ein "friedliches und diskriminierungsfreies" Miteinander zu schaffen. Was die Hallenbetreiber dann damit machen würden, liege in deren Ermessen.

Ein Positivbeispiel nennt Bucher aus einer Boulderhalle in Bremen: "Nachhaltigkeit, Soziales und Inklusion werden dort großgeschrieben". Genderneutrale Toiletten, ein Verbot von oberkörperfreiem Bouldern oder Abende, an denen "FLINTA*"-Personen bouldern gehen.

Um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen, treffen sie sich immer in unterschiedlichen Hallen: "Wir wollen uns nicht auf einen Standort einschränken", sagt Reichert. Innerhalb der Szene hätten sie viel Zuspruch bekommen, keine Münchner Boulderhalle habe jedoch die Maßnahmen für einen diskriminierungsfreien Raum übernommen.

"Wichtig ist auch, schmerzvolle Erlebnisse teilen zu können."

"Ein Abend, bei dem nur FLINTA*-Personen bouldern dürfen, ist in München bislang nicht vorstellbar", sagt Reichert. In Berlin sei das weitverbreitet. Verstehen können das die Komplizinnen nicht: "Es wäre doch auch finanziell für die Betreiber von Vorteil, wenn mehr Menschen verschiedener Hintergründe angesprochen werden würden", sagt Petri, und sich wohlfühlen. Das haben Petri und Reichert geschafft, sagt etwa Luna Blind. Sie ist seit dem ersten Treffen dabei: "Für mich ist das ein sicherer Ort." Man werde auf eine angenehme Art "gepusht" und ermutigt, sich mehr zu trauen als sonst.

"Wichtig ist auch, schmerzvolle Erlebnisse teilen zu können", sagt Petri. Wie es jetzt für die "Kletterkompliz:innen" weitergeht, ist bislang unklar. "Wir sind froh, wenn wir den Treff in München etablieren können", sagt Reichert. Die gemeinsamen "Sessions" würden ausmachen, dass alle wissen, wie sie miteinander umgehen sollen. "Lieb sein", sagt Petri, "das ist das wichtigste."