Von Rita Argauer

Als im vergangenen Jahr die Aufführungen der Passionskonzerte in der Karwoche abgesagt wurden, erschien das alles noch recht unwirklich. Passionskonzerte gehören spätestens seit Mendelssohn die zwei berühmten Passionsvertonungen Johann Sebastian Bachs im 19. Jahrhundert wiederentdeckte und schätzte zu den festen Ritualen des Konzertjahres. Es stellten sich Luxus-Fragen, ob eine Passion besser in der Kirche oder im Konzertsaal zu hören sei. Jetzt gibt es Passionskonzerte im zweiten Jahr am Computer und da ist der Raum, in dem sie aufgeführt werden, ziemlich egal, denn vom räumlicher Atmosphäre und ähnlichem überträgt sich über den Bildschirm sowieso nicht viel.

Doch bevor man jetzt ganz in Düsternis versinkt, kann man sich zumindest auf die musikalische Qualität der nun etwa vom BR ausgestrahlten Passionskonzerte verlassen. Man startet schon zu Beginn der Karwoche mit der Matthäuspassion. Denn wo auf virtuellen Bühnen sowieso alles ein wenig fluider geworden ist, muss man sich auch nicht mehr streng an Karfreitag, 15 Uhr, als Passions-Aufführungs-Zeitpunkt halten. Wann man sich die Ausstrahlung in der Mediathek des BR anschaut, kann man selbst bestimmen.

Dort gibt es jedenfalls einen Mitschnitt eines Konzerts aus dem Münchner Herkulessaal aus dem Jahr 2013. Der BR-Chor singt unter seinem damaligen künstlerischen Leiter Peter Dijkstra, begleitet vom Concerto Köln und unterstützt von den Regensburger Domspatzen. Die Solisten-Partien sind etwa mit Julian Prégardien als Evangelist prominent besetzt (siehe Musik-Tipp). Ebenfalls mit dem Concerto Köln unter Dijkstra gibt es am Karfreitag auf ARD-Alpha um 21.30 Uhr (und in der Mediathek) die Johannespassion als Mitschnitt aus der Nürnberger Lorenzkirche von 2015. Und in einer blitzenden Hörversion überträgt BR-Klassik am Karfreitag um 13.05 Uhr die Johannes-Passion mit dem BR-Chor in Begleitung des Symphonieorchesters des BR unter Herbert Blomstedt, ein Mitschnitt von 2017 mit tollen Sängern wie Anna Prohaska, Elisabeth Kulman und Mark Padmore.

Passionskonzerte, Ausstrahlungen am Freitag, 2. April, und abrufbar in der BR-Mediathek