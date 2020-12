Es rappelt in der Kiste

Von Sarah Maderer

Nicht nur durch die bunten Zeichnungen der prämierten Illustratorin Julie Völk, sondern vor allem durch die Rahmenerzählung um das eigentliche Theaterstück lässt Kristina Dunker in "Vorhang auf für Flip!" (Gerstenberg 2020) ihre Figuren lebendig werden. So halten bekannte Puppen-Typen wie König, Räuber, Wolf und natürlich die Hauptdarsteller Flip (Kasperle) und Zähnchen (Krokodil) ihre Schöpferin bereits zuhause und auf dem Weg zur Vorstellung auf Trab. Als aber die Puppenspielerin erkrankt, werden die Darsteller selbst zu Regisseuren. Diese kleine Coming-of-Age-Geschichte, von der Näh-Geburt bis zur Bühnen-Emanzipation, dazu die verschiedenen Erzählebenen und ständigen Perspektivenwechsel zwischen der Puppenspielerin und den Puppen verleihen dem Klassiker Kasperletheater einen modernen Anstrich. Zum Schluss, berauscht vom Showerfolg, wünscht sich die Gans, beim Krippenspiel die Maria sein zu dürfen. Also heute Abend Augen auf!