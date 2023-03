Die Ermittlungen können beginnen: In diesem Jahr geht das Kinder-Krimifest, veranstaltet von Kultur & Spielraum und der Münchner Stadtbibliothek, in die 22. Runde - als eines der Münchner Literaturfestivals für Kinder und Jugendliche hat es sich seinen festen Platz erobert. Mitfiebern, mitspielen, zuhören und nachfragen heißt es in dem Programm vom 18. März bis 2. April mit rund 80 Veranstaltungen in ganz München - mit Seidlvilla, HP8 und Pasinger Fabrik als Tatorten.

Selbst aktiv werden können die jungen Spürnasen in Schreibwerkstätten, Escape-Room-Abenteuern und Laboren, darüber hinaus gibt es in Lesungen persönliche Begegnungen mit Autorinnen und Autoren, die Krimis für Kinder und Jugendliche schreiben. Kriminologisches Talent ist noch einmal gefragt beim großen Abschlussfest für alle Detektive und Detektivinnen in der Seidlvilla, bei dem auch die Gewinner des Kinder-Krimipreises vorgestellt werden. Für den kann man übrigens noch bis 2. April eigene Texte einreichen.

Kinder-Krimifest, 6 - 14 Jahre, 18. März bis 2. April, diverse Orte, Programm unter www.kinderkrimifest.de