Umstrittener Auftritt: Justus Frantz gehörte in diesem Jahr zu den wenigen westlichen Juroren beim renommierten russischen Tschaikowsky-Wettbewerb. Hier sieht man ihn bei der Preisverleihung am 30. Juni in Moskau.

(Foto: Sergei Bobylev/Tass/imago stock)