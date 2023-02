Es ist die Inventur einer großen Liebe. 31 Sommer hat das Paar miteinander erlebt, in dieser Zeit 42 Reisen unternommen, vier Küchen angeschafft, 912 Partien Halma gespielt und noch so einiges mehr. Nun aber ist die Ich-Erzählerin in Julia Schochs autofiktionalem Roman "Das Liebespaar des Jahrhunderts" (dtv) erschöpft. Sie denkt nicht nur an Trennung, sie will sie nach langem Ringen endlich umsetzen. Julia Schoch beschreibt in ihrem jüngst erschienenen Roman, von der Kritik bereits hymnisch gelobt, in vielen Erinnerungsschichtungen die Phasen einer Beziehung, einer Familie. Wie in ihrem Vorgängerroman "Das Vorkomnis" analysiert die Potsdamer Schriftstellerin dabei auch die gesellschaftlichen Bedingungen insbesondere weiblicher Biografien und fragt: Was ist im Leben wirklich wichtig? Vielleicht ja doch vor allem, was der im Buch zitierte Beatles-Song beschwört: "Love, love, love."

Julia Schoch, Lesung am Mittwoch, 1. März, 19.30 Uhr, Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b, tukan-kreis.de