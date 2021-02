Von Oliver Hochkeppel

Zugegeben, Frauen sind im Jazz immer noch viel zu oft auf die Sängerinnen-Rolle festgelegt. Auch in dieser Woche wieder einmal vorbildlich weiblichen Programm der Unterfahrt-Livestreams sind Vokalistinnen in der Mehrheit. Stefanie Schlesinger zeigt als Frontfrau des von ihrem Mann Wolfgang Lackerschmid am Vibrafon angeführten Quartetts mit Thomas Stabenow am Bass und Guido May am Schlagzeug, dass sich ihr Repertoire über die Jahre vom Swingbop bis zu Klassischem, Gedichtvertonungen und eigenen Songs erweitert hat. Und wieviel an Ausstrahlung sie gewonnen hat. Die aus Sao Paulo stammende Nice Brazil wiederum deckt mit ihrer Group mit Tizian Jost am Klavier, Joel Locher am Bass und Dirik Schilgen an Drums die Vokal-Tradition von Bossa Nova, Samba, Choro und Musica Popular Brasileira ab: Bei der CD-Präsentation von "Minhas Raízes", ihrem ersten Album mit eigenen Kompositionen.

Doch dazwischen gibt es ja auch noch die Pianistin Clara Haberkamp. Die Berlinerin hat sich zuletzt im Trio mit Oliver Potratz am Bass (der gerade auch das sehr schöne eigene Album "This Is Not My Dog" veröffentlicht hat) und Tilo Weber am Schlagzeug mit einem unverwechselbaren, unerschrockenen Stil voller Extreme einen Namen gemacht. Und auch in der Pasinger Fabrik lässt Mulo Francel in seiner Couch-Konzert-Reihe nicht nur das klassisch-moderne Alegrias Akustikgitarren-Trio antreten, sondern bei der Präsentation seinen neuesten eigenen Projekts auch seiner Duo-Partnerin Nicole Heartseeker breiten Raum, wenn unter dem Titel "Forever Young" neue Improvisationen über alte Meister erklingen und Klassik mit Jazz verschmilzt. Aus dem Rahmen fällt der Auftritt des Bernd Reiter Quartetts mit dem Ausnahmetrompeter Stephane Belmondo als Stargast in der Unterfahrt: Es ist ein Gedächtniskonzert zu Ehren des im vergangenen Jahr verstorbenen Saxofon-Stars Steve Grossman.

Stefanie Schlesinger 4, Do., 25. Feb., Clara Haberkamp Trio, Fr., 26. Feb., Nice Brasil Group, Sa., 27. Feb., Steve Grossman Memorial Concert, Mi., 3. März, 20 Uhr, Unterfahrt, www.unterfahrt.de; Alegrias Guitar Trio, Fr., 26. Feb., 20 Uhr, Mulo Francel & Nicole Heartseeker, So., 28. Feb., 18 Uhr, Pasinger Fabrik, www.pasinger-fabrik.de